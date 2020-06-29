Голландский стартап FlexiDAO поможет ускорить цифровизацию энергетики Ливана

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Технологический стартап из Нидерландов FlexiDAO внедрит свое программное решение RESpring для автоматизации работы с данными и документации сделок купли-продажи возобновляемой энергии в Ливане. Инициатива будет реализована при поддержке Программы развития ООН, сообщило издание PV Magazine.

"В настоящее время в Ливане существует серьезная проблема с доступностью "зеленых" сертификатов на продажу электроэнергии, достоверностью содержащейся в них информации и ликвидностью рынка. Важным шагом к ее решению станет обеспечение максимального уровня прозрачности и надежности данных о производстве электроэнергии и ценообразовании", - отметила соучредитель FlexiDAO Джоан Коллелл.

Программное обеспечение под названием RESpring, разработанное FlexiDAO, позволяет упростить процесс составления сертификатов в точке выработки электроэнергии, автоматически генерируя необходимую документацию на каждый КВт ч. Таким образом каждая выработанная единица электроэнергии "маркируется" и получает уникальный идентификатор, что позволяет отслеживать ее дальнейший путь в рамках сделок между участниками рынка. Кроме того, это исключает проблему двойного счета, который имеет место, когда недобросовестные брокеры продают одну и ту же единицу энергии сразу нескольким покупателям. В случае RESpring использование услуг посредника больше не потребуется, поскольку производители энергии получат возможность заключать сделки напрямую с потребителями.

На начальном этапе проекта FlexiDAO протестирует свое программное обеспечение на данных, генерируемых в процессе работы четырех парков солнечных электростанций страны.