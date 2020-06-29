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Коммерческие запасы нефти в США достигли рекордных 541 млн баррелей

При этом хранилища в США заполнены лишь на 62%, отмечает Минэнерго страны

ТАСС, 29 июня. Коммерческие запасы нефти в США находятся на рекордном уровне в 541 млн баррелей из-за снижения спроса на нефтепродукты, говорится в сообщении Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

"Недавнее снижение спроса на нефтепродукты привело к тому, что коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах достигли рекордного уровня в 541 млн баррелей по состоянию на неделю, закончившуюся 19 июня", - говорится в материалах ведомства.

Этот показатель на 5 млн баррелей больше предыдущего рекорда, установленного в конце марта 2017 года.

При этом хранилища в США заполнены лишь на 62%, отмечает Минэнерго США.

Коммерческие запасы сырой нефти не включают нефть, хранящуюся в стратегическом нефтяном резерве США, который по состоянию на 19 июня составил 654 млн баррелей.

Общие коммерческие запасы нефти включают объемы, хранящиеся на нефтеперерабатывающих заводах, нефтебазах и трубопроводах, а также запасы, транспортируемые по воде и железной дороге.

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