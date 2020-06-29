Холдинг "Газпром-медиа" объявил о смене трех заместителей гендиректора

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Советники гендиректора холдинга "Газпром-медиа" Светлана Фефилова, Юлия Голубева и Рубен Оганесов станут заместителями генерального директора. Действующие заместители Алексей Краснов, Денис Секачев и Татьяна Доброхвалова приняли решение покинуть компанию, сообщила пресс-служба холдинга.

"На позиции заместителей генерального директора будут назначены Светлана Фефилова, Юлия Голубева и Рубен Оганесов, в настоящий момент являющиеся советниками генерального директора. Назначения вступят в силу соответственно 30 июня, 13 июля и 17 июля 2020 года", - указано в сообщении.

Фефилова - бывший топ-менеджер "СТС Медиа", Оганесов - экс-директор по маркетингу и внешним коммуникациям "Почты России", Голубева - бывший гендиректор радиохолдинга Krutoy Media.

По данным пресс-службы, в управленческой структуре холдинга первый заместитель гендиректора Светлана Баланова продолжит отвечать за стратегическое и корпоративное развитие, информационные технологии и комплекс цифровой трансформации. Распределение полномочий между заместителями "будет уточнено в рамках разработки и утверждения новой стратегии холдинга".