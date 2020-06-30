Женевский международный автосалон не состоится в 2021 году

ЖЕНЕВА, 30 июня. /ТАСС/. Женевский международный автосалон, отмененный в марте текущего года из-за коронавируса, не состоится и в 2021 году. Об этом решении объявил в понедельник в Женеве его организатор - фонд "Международный автомобильный салон". Этот шаг мотивирован отсутствием ясных перспектив и планов у большинства участников, среди которых был проведен опрос.

"Фонд не будет организовывать салон 2021 года", - говорится в сообщении. Руководство фонда приняло такое решение, поскольку большинство экспонентов, принявших участие в опросе, "заявили, что они, вероятно, не примут участие в мероприятии 2021 года, и что они предпочли бы проведение Женевского международного салона в 2022 году".

Автомобильный сектор "проходит сейчас трудный этап, и участникам выставки нужно время, чтобы восстановиться от последствий пандемии", отметили организаторы, подчеркнув, что, кроме того, "пока нет уверенности, что нынешняя ситуация в сфере здравоохранения позволит организовать будущей весной мероприятие, привлекающее более 600 тыс. посетителей и 10 тыс. журналистов".

В связи с этим фонд решил отказаться от займа в размере 16,8 млн франков (1 франк равен примерно $1,05 - прим. ТАСС), который ему готовы были предоставить власти кантона Женева. Сообщается, что убытки в связи с отменой выставки в 2020 году составили, по разным оценкам, 11 млн франков.

90-й Женевский международный автосалон должен был пройти с 5 по 15 марта текущего года, но был отменен из-за введенного правительством Швейцарии запрета на проведение мероприятий с числом участников больше 1 тыс. человек. Хотя пандемия в Швейцарии с тех пор пошла на спад, и практически все карантинные меры сняты, ограничение в 1 000 человек для форумов, манифестаций и других массовых мероприятий на настоящий момент действует, и перспективы отмены этого ограничения не ясны.

Женевский автосалон проводился ежегодно. Это один из самых престижных смотров достижений мировой автоиндустрии. В 2019 году на нем экспонировалось более 900 автомобилей, в том числе состоялось более 150 европейских и мировых премьер. Большой интерес вызвал российский бренд "Аурус". Работу выставки освещали около 10 тыс. журналистов.