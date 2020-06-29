Карелия направит федеральную дотацию в 3,242 млрд рублей на помощь бизнесу и населению

СЫКТЫВКАР, 29 июня. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал закон о внесении изменений в бюджет республики, которые утвердили 26 июня депутаты карельского парламента. Как говорится в сообщении Минфина региона, дополнительные средства направлены на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Ранее Минфин Карелии и региональный парламент сообщили о поступлении федеральной дотации в размере 3,242 млрд рублей в качестве поддержки региона в период распространения коронавирусной инфекции.

"Глава Карелии Артур Парфенчиков 29 июня подписал закон, которым внесены изменения в бюджет республики на 2020-2022 годы <…> В частности, предусмотрено увеличение доходов бюджета на 1,429 млрд рублей и увеличение расходов за счет целевых трансфертов из федерального бюджета на 1,063 млрд рублей. Дополнительные федеральные средства в условиях пандемии коронавирусной инфекции предоставлены на поддержку малого и среднего предпринимательства, реализацию мероприятий в сфере занятости населения, создание коечного фонда для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией, предоставление доплат работникам здравоохранения и социального обслуживания, которые оказывают услуги гражданам с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов Карелии предоставлена также дотация в 1,812 млрд рублей, которая направлена на замещение выпадающих доходов бюджета республики по налогу на прибыль. "Поправками предусмотрено сокращение дефицита на 365,9 млн рублей. С учетом изменений он составит 6 млрд рублей, и это тоже значительная сумма. Оптимизация дефицита в условиях пандемии - это вынужденная мера, на которую сейчас необходимо пойти для сохранения устойчивости и сбалансированности бюджета", - пояснила министр финансов Карелии Елена Антошина.

Сокращены расходы на содержание органов государственной власти и государственных учреждений региона, в том числе связанные с командировками и оплатой проезда к месту отдыха, расходы на прием иностранных делегаций, организацию выставочно-ярмарочной деятельности, проведение массовых мероприятий в связи с их отменой в условиях пандемии, а также расходы на сумму сложившейся экономии по итогам конкурсных процедур. С учетом сокращения дефицита бюджета планируется и сокращение объема долга по коммерческим займам на 365,9 млн рублей.