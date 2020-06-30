Венесуэла хочет реанимировать проект по поставкам топлива в карибские страны

ТАСС, 30 июня. Руководство Венесуэлы рассматривает возможность возобновить реализацию проекта Petrocaribe, который подразумевает поставки нефти в страны Карибского бассейна и Центральной Америки на льготных условиях. Об этом в понедельник заявил министр нефтяной промышленности республики Тарек эль-Айссами.

"Венесуэла предлагает перезапустить Petrocaribe. Новая энергетическая архитектура оказывает непосредственное влияние на качество жизни наших народов, - заявил глава ведомства в эфире государственного телевидения. - Программа подвергалась атакам со стороны империализма, совершались попытки остановить сотрудничество, ставшее реальностью".

По данным агентства Bloomberg, экспорт сырой нефти из Венесуэлы в мае упал до наиболее низких показателей с 1947 года и находился в среднем на уровне 322 183 барреля в сутки. В ежемесячном исчислении он упал на 56%, в годовом - на 66%. Падение поставок обусловлено, в частности, санкциями США против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, введенными в январе прошлого года.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.