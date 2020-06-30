Выручка интернет-технопарка Хайкоу в январе - мае 2020 года выросла в 1,5 раза

ХАЙКОУ, 30 июня. /ТАСС/. Доходы компаний-резидентов инновационного индустриального парка Fullsing Town Internet Innovation Park ("Фулсин таун интернет инновейшн парк", китайское название - "Фусинчэн") в Хайкоу (административный центр провинции Хайнань) в первые пять месяцев текущего года выросли на 147,7%, до 9,56 млрд юаней (около $1,35 млрд). Об этом сообщило издание "Хайнань жибао".

По его данным, налоговые поступления также выросли на 95,6%, до 567 млн юаней (около $79,98 млн).

С середины прошлого года число компаний-резидентов технопарка увеличилось более чем на четверть и превысило 1 000 единиц. Среди них крупнейшая в мире площадка для интернет-торговли Alibaba ("Алибаба") и ее финансовое подразделение Ant Financial ("Ант файнэншл"), аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC, "Прайсуотерхаус Куперс"), китайский видеохостинг iQiyi ("Ай-цзи-и", аналог YouTube), телекоммуникационный гигант Tencent ("Тенсент"), а также одна из наиболее популярных в Китае информационных платформ Toutiao ("Тоутяо").

Технопарк был открыт в 2015 году. В настоящее время в нем работают в общей сложности около 4 тыс. человек.

Власти провинции принимают активные меры для развития сферы высоких технологий в регионе. В 2018 году документы о сотрудничестве с правительством Хайнаня подписали три крупные компании: интернет-гигант Tencent ("Тенсент"), Alibaba и поисковик Baidu ("Байду").