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АТОР: загрузка российских отелей пока не превышает 50%

Роста стоимости на пакетные туры не наблюдается, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Загрузка российских отелей составляет на сегодняшний день около 30-50%, порядка 60% объектов размещений открылись и готовы принимать гостей. Об этом сообщил во вторник вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в интервью телеканалу РБК.

"Если говорить о текущей загрузке отелей, то они действительно составляют не выше, зачастую, 30-50%. <...> Не все гостиницы открылись. Сейчас, по статистике, работает только 60% объектов размещения", - сказал он, отметив при этом, что в ряде популярных российских отелей почти закончились места для размещения в августе. Роста стоимости на пакетные туры не наблюдается, подчеркнул он.

Кроме того, Горин отметил изменение ситуации с загрузкой федеральных аэропортов. "Если говорить об изменении картины, то, например, в прошедший уикенд 63% загрузка всех федеральных аэропортов России была. Ранее это была цифра совершенно другая. Загрузка была 30-40%", - пояснил он.

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