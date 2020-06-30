Минтранс оценит проект прямой железнодорожной ветки из Керчи в Симферополь

КЕРЧЬ, 30 июня. /ТАСС/. Проект организации прямого железнодорожного сообщения между Керчью и Симферополем будет посчитан и оценен с точки зрения стоимости и природоохранных мероприятий. Об этом во вторник сообщил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих после запуска грузового железнодорожного движения по Крымскому мосту.

В ноябре 2017 года власти Крыма предложили построить на полуострове новую железную дорогу протяженностью 215 км от Керчи до Симферополя через Белогорск. Предложение вошло в проект концепции комплексного развития железных дорог региона. Сейчас железная дорога от Керчи до Симферополя проходит через город Джанкой на севере полуострова, что удлиняет маршрут. Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью ТАСС сообщал, что власти региона обсуждают с правительством РФ организацию прямого железнодорожного сообщения между Керчью и Симферополем после запуска движения по Крымскому мосту.

"Мы с Сергеем Валерьевичем [Аксеновым] договаривались, что нужно еще раз вернуться к теме, чтобы прямую железнодорожную ветку, минуя Джанкой, обдумать, проработать и просчитать. Дело в том, что, если ехать через север, Джанкой, получается довольно длинное путешествие, не всем будет удобно. Надо посмотреть, насколько с точки зрения природоохранных мероприятий, с точки зрения рельефа и стоимости можно будет организовать прямую железнодорожную ветку", - сказал он.

Дитрих добавил, что также нужно будет проанализировать количество потенциальных пассажиров. "Нужно посмотреть, кто будет готов пользоваться веткой, если пользоваться напрямую", - сказал он.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечивает бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года. Пассажирское железнодорожное сообщение между Симферополем и Москвой, Севастополем и Санкт-Петербургом открылось в декабре 2019 года.