Procter & Gamble вложила 2,5 млрд рублей в создание дистрибьюторского центра под Тулой

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Компания Procter & Gamble инвестировала 2,5 млрд рублей в создание дистрибьюторского центра под Тулой. Об этом говорится в сообщении компании.

"Единый дистрибьюторский центр P&G в г. Новомосковск построен и готовится к открытию. Общий объем инвестиций в создание крупнейшего логистического центра компании в Европе достиг 2,5 млрд руб.", - отмечается в сообщении.

Компания также направила дополнительные инвестиции в расширение производственных мощностей по выпуску средств женской гигиены на базе завода P&G в Новомосковске. В настоящее время проходят финальные пуско-наладочные работы. Запуск линий намечен на лето 2020 года.

С 2017 года общий объем инвестиции P&G в расширение и модернизацию производства в Новомосковске и создание дистрибьюторского центра составили около 10 млрд руб. Завод P&G в Новомосковске выпускает продукцию под брендами Pampers, Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Mr. Proper и другими. Большинство из произведенных товаров реализуется в России, около 20% - экспортируется.

Компания Procter & Gamble создана в 1837 году, на сегодняшний день это транснациональная корпорация. Потребителями продукции компании являются 5 млрд человек в 180 странах мира.

Российское подразделение P&G открылось в 1991 году, и сейчас компания представляет в России более 70 торговых марок, в том числе Gillette, Ariel, Tide, Миф, Fairy, Lenor, Mr Proper и Pampers. Около 60% всей продукции, представленной на российском рынке, выпускается на собственных заводах P&G в Санкт-Петербурге и Новомосковске.