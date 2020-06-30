Российские ювелиры ожидают к осени роста цен на украшения из золота на 30%

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Ювелирные изделия из золота к началу осени могут подорожать на треть. Такую оценку ТАСС озвучил генеральный директор ассоциации "Гильдия ювелиров России" Эдуард Уткин.

"Магазины допродают остатки по старым ценам. Новая продукция начнет поступать со следующего месяца. Пик этих поступлений будет осенью - в сентябре - октябре. Эта продукция будет сделана уже из золота, которое подорожало на 32%, соответственно, и продукция подорожает где-то в пределах 30%", - сказал он.

"С начала этого года, в первом квартале, золото подорожало на 32%, но так как параллельно с этим шел процесс пандемии и магазины не работали три месяца, производство стояло, когда вышли из пандемии то производители обнаружили, что золото необходимо покупать на 32% дороже, чем оно стоило раньше", - пояснил он.

При этом объемы производства за последние два месяца упали примерно на 60%, отметил Уткин. "В годовом выражении на 33% падение объемов производства", - сказал он.

О риске подорожания изделий из золота ранее написала газета "Известия". Так, обручальные кольца за год подорожали на 10%, зафиксировала Единая межведомственная информационная система (ЕМИСС). В мае 2020 года 1 грамм золотого обручального кольца стоил 3 685 рублей, в тот же месяц год назад цена составляла 3 362 рублей. Если же рассматривать период с начала этого года, то подорожание составило 5% к декабрьской стоимости в 3 508 рублей за 1 грамм.