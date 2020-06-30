Турпоток в Кабардино-Балкарию снизился на 50% по итогам пяти месяцев 2020 года

НАЛЬЧИК, 30 июня. /ТАСС/. Туристический поток в Кабардино-Балкарию (КБР) снизился на 50% по итогам пяти месяцев 2020 года из-за коронавируса. Об этом сообщил во вторник председатель правительства региона Алий Мусуков, докладывая о результатах деятельности кабмина в парламенте республики.

"За прошлый год в республике отдохнуло 602 тыс. человек, что на 9% превышает показатели 2018 года. К сожалению, в текущем году туристическая отрасль столкнулась с труднейшими вызовами в результате распространения коронавирусной инфекции и приостановкой деятельности. По итогам пяти месяцев падение турпотока составило свыше 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Мусуков.

По его словам, первоочередная задача для властей региона - создание условий для скорейшего возобновления работы предприятий рекреационной сферы и восстановление туристического потока.

В регионе с 28 марта закрыты все объекты с массовым пребыванием людей, расположенные в курортной зоне. В настоящее время перечень объектов природно-рекреационного туристического комплекса КБР насчитывает 221 предприятие.