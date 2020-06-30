Консорциум с участием Ростеха готовит документы для работы на месторождении под Мурманском

МУРМАНСК, 30 июня. /ТАСС/. Консорциум, в который в том числе входит госкорпорация "Ростех", готовит необходимые документы для начала работы на месторождении палладия и платины Федорова тундра в Мурманской области. Об этом во вторник сообщил губернатор области Андрей Чибис во время отчета о результатах деятельности регионального правительства в 2019 году в Мурманской областной думе.

По данным Минвостокразвития, Федорова тундра является одним из крупнейших в России месторождений палладия и платины. По итогам заседания госкомиссии по вопросам развития Арктики в мае Роснедрам было поручено ускорить работу по возобновлению действия и актуализации лицензии на пользование недрами платинометалльного месторождения.

"Месторождение Федорова тундра - месторождение палладия и платины. Консорциум, включая компанию "Ростех", сейчас отрабатывает и готовит необходимые документы для того, чтобы запустить работу по нему. Это месторождение становится теперь интересным благодаря снижению платежа за недропользование", - сказал Чибис.

В Ростехе ТАСС подтвердили участие в проекте. "Дочерняя структура Ростеха "РТ-Развитие бизнеса" приобрела у Barrick Gold лицензию на месторождение платины и палладия Федорова тундра совместно с инвестором Олегом Селезневым", - сказали в "РТ-Развитие бизнеса". Сроки начала добычи руды на месторождении оцениваются в шесть-семь лет, разведанные и подтвержденные запасы платины составляют более 65 т, палладия - более 280 т, уточнили в компании.

Согласно приказу Минприроды от 15 октября 2019 года, для арктических территорий был снижен поправочный коэффициент, учитывающий состояние инфраструктуры района и основные географо-экономические факторы в методике расчета разового платежа за пользование недрами. Ранее с предложением снизить коэффициент для Мурманской области выступал Чибис. Он пояснял, что коэффициенты зависят от климата, удаленности региона, сложности ведения добычи и других факторов. При этом размер коэффициента в Арктике был такой, как в регионах с простыми условиями.

Месторождение палладия и платины Федорова тундра расположено в центральной части Кольского полуострова. Оно было открыто в конце 1990-х - начале 2000-х годов. По данным Минвостокразвития, для его освоения требуется строительство двух карьеров для открытой добычи руды и полномасштабного горно-обогатительного комбината (15-16 млн т в год по руде). При ожидаемом сроке запуска в 2027 году общий объем капитальных затрат в рамках проекта оценивается в 55-60 млрд рублей с периодом окупаемости не менее 14 лет.