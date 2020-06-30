{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Уральские авиалинии" открывают с 11 июля рейс из Москвы во Владикавказ

Цена билета в одну сторону составит от 1 300 рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 11 июля открывает новое направление Москва - Владикавказ. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика во вторник.

"Новый рейс Москва - Владикавказ с 11 июля", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что стоимость билета составит от 1 300 рублей в одну сторону.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров. Она эксплуатирует 48 авиалайнеров на условиях операционного лизинга.

Теги
РоссияСеверная Осетия
Российские энергокомпании установят до 2,5 млн счетчиков во второй половине 2020 года
Сетевые организации и гарантирующие поставщики будут устанавливать стандартные приборы учета, но могут на свое усмотрение поставить интеллектуальные счетчики
Читать полностью