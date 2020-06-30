"Уральские авиалинии" открывают с 11 июля рейс из Москвы во Владикавказ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 11 июля открывает новое направление Москва - Владикавказ. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика во вторник.

"Новый рейс Москва - Владикавказ с 11 июля", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что стоимость билета составит от 1 300 рублей в одну сторону.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров. Она эксплуатирует 48 авиалайнеров на условиях операционного лизинга.