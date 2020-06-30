Нижегородская область стала одним из лидеров в рейтинге по открытости бюджетных данных

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июня. /ТАСС/. Нижегородская область получила высокую оценку за открытость данных по бюджету в рейтинге, который проводил Научно-исследовательский финансовый институт Минфина РФ (НИФИ). Об этом журналистам во вторник сообщил губернатор Глеб Никитин.

При составлении рейтинга специалисты НИФИ учитывали доступность документа для общества, единство данных, регулярность и своевременность, полноту, корректность, качество, средства и цели, а также публичность финансовых данных.

"Все регионы страны разделены на пять групп: "А" - очень высокий уровень открытости бюджетных данных, "В" - высокий, "С" - средний уровень, "D" - низкий, "Е" - очень низкий. Нижегородская область получила максимальное количество баллов (12) и вошла в группу "А", - пояснил Никитин.

Губернатор уточнил, что в регионе работает портал "Бюджет для граждан Нижегородской области", на котором местные жители могут ознакомиться с областным бюджетом и принять участие в публичных слушаниях по его проекту в онлайн-формате.

Кроме того, в феврале 2020 года участие местных жителей в распределении бюджетных средств было закреплено в Уставе Нижегородской области, поэтому нижегородцы могут не только контролировать, но и сами участвовать в распределении бюджета в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать".

"Бюджет — это не "кабинетный" документ. Он формируется для того, чтобы были реализованы важные для нижегородцев проекты. Чтобы у жителей региона была возможность проконтролировать процесс формирования бюджета", - добавил Никитин.

Помимо Нижегородской области, высокую оценку по открытости бюджета также получили Сахалин, Хакасия, Алтай, ХМАО-Югра, Чувашия, НАО, Карелия, Калмыкия, Чечня, Крым, Ставрополье, Башкортостан, а также Кемеровская, Челябинская, Тюменская, Оренбургская, Ростовская, Мурманская, Московская, Костромская, Калужская области и Краснодарский край.