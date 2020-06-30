Российские энергокомпании установят до 2,5 млн счетчиков во второй половине 2020 года

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Электросетевые компании и гарантирующие поставщики электроэнергии с 1 июля начнут устанавливать счетчики за свой счет, до конца 2020 года может быть установлено от 2 млн до 2,5 млн приборов учета. Об этом сообщили журналистам в Минэнерго РФ.

Сетевые организации и гарантирующие поставщики будут устанавливать стандартные приборы учета, но могут на свое усмотрение поставить интеллектуальные счетчики. Установка интеллектуальных приборов учета зависит от утвержденных инвестиционных программ компаний. До 1 января 2022 года решения по установке интеллектуальных приборов учета будут принимать компании совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. С 1 января 2022 года установке подлежат только интеллектуальные приборы учета. Выбор прибора учета потребителями не предусмотрен. Основными поставщиками приборов учета будут российские производители, пояснили в министерстве.

"Минэнерго предполагает, что с учетом применения новых правил линейка приборов учета будет сокращена, а также будут исключены розничные продажи приборов учета, что приведет к снижению стоимости однотипных приборов учета в разрезе времени до и после 1 июля 2020 года ", - говорится в сообщении.

Замена приборов учета на интеллектуальные будет происходить поэтапно. Новые приборы учета будут устанавливать новым потребителям в рамках технологического присоединения. Действующее оборудование будет меняться по мере выхода из строя, поломки или истечения межповерочного интервала.

"Самым очевидным и подтвержденным сегодня на практике эффектом от внедрения интеллектуальных систем учета является сокращение потерь электрической энергии (коммерческих потерь) и связанный с этим рост полезного отпуска электроэнергии (порядка 20% от объема снижения потерь). Потенциал снижения потерь в текущих ценах их покупки составляет порядка 70-80 млрд руб. в год", - подсчитали в Минэнерго.