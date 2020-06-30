Девелоперы перенесли открытие 30% российских торговых центров в I полугодии

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Девелоперы перенесли открытие 30% торговых центров в общем объеме строительства на территории России по итогам первого полугодия 2020 года. Такие данные содержатся в исследовании консалтинговой компании Cushman & Wakefield.

"По итогам первого полугодия 2020 года открытие 30% торговых объектов в России было перенесено на 2021 год и более поздние периоды. До конца года девелоперы продолжат переносить сроки ввода объектов", - говорится в материалах.

Смещение сроков ввода в I полугодии произошло из-за приостановки строительства из-за распространения коронавируса, уточнили в Cushman & Wakefield. Кроме того, причиной могли стать трудности с заполнением объектов арендаторами, так как многие ритейлеры вынуждены приостановить программы развития на ближайшее время, предполагают в компании. "Перенос даты ввода торговых объектов в текущих условиях является оптимальным решением для девелоперов, особенно если торговый центр находится на начальной стадии строительства и его открытие можно отложить до восстановления рынка", - приводятся в материалах слова аналитика департамента исследований и аналитики Cushman & Wakefield Евгении Сафоновой.

Согласно исследованию всего за первое полугодие 2020 года в России было открыто три торговых центра общей площадью 131 тыс. кв. м. Весь объем ввода был обеспечен за счет Москвы - в регионах России не было открыто ни одного форматного объекта торговой площадью более 15 тыс. кв. м, указывают аналитики. Ввод за аналогичный период прошлого года составил 196 тыс. кв. м, что на 33% больше, чем в этом году.