ФАС поддерживает переход на долгосрочные тарифы для "Газпрома", "Россетей" и "Транснефти"

МОСКВА, 30 июня /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поддерживает переход на долгосрочные тарифы естественных монополий - "Газпрома", "Россетей" и "Транснефти". Об этом сообщил глава регулятора Игорь Артемьев.

"Мы бы хотели устанавливать тарифы не ежегодно, а устанавливать их один раз на три, пять, десять лет в зависимости от мощности предприятия. Мы сейчас обсуждаем введение десятилетнего тарифа для "Транснефти", для "Россетей", даже для "Газпрома", для газовой трубы", - сказал он.

Ранее Артемьев журналистам сообщал, что ФАС готова снять нормативные ограничения на установление долгосрочных тарифов для компаний, в частности для "Россетей" и других крупных компаний, на срок более 5 лет, но при условии их согласования со службой.

В ведомствах уже не первый месяц обсуждается переход на долгосрочные тарифы для "Россетей". Принципиальную поддержку заинтересованных министерств переход на "длинные тарифы" получил, но сроки перехода на них, а также конкретный срок, на который будут устанавливаться долгосрочные тарифы, пока не определен. Глава "Россетей" Павел Ливинский ранее отмечал, что долгосрочные тарифы дадут возможность компании зарабатывать на дивиденды без ущерба для инвестиционной программы и не накладывая дополнительные обязательства на потребителей.