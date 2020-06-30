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Открыты продажи билетов на поезда из Москвы в Севастополь и Евпаторию

Продажи открывает оператор пассажирских перевозок по железнодорожной части Крымского моста "Гранд сервис экспресс"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. "Гранд сервис экспресс", оператор пассажирских перевозок по железнодорожной части Крымского моста, открывает продажи билетов на новые направления в Крым, говорится в сообщении компании.

Поезд №191/192 Москва - Севастополь начнет курсировать с 14 июля через день. Время в пути составит около 36 часов. В составе поезда помимо купейных и плацкартных вагонов, также вагоны СВ.

Поезд №173/174 Москва - Евпатория свяжет столицу и город-курорт с 15 июля, поезд будет курсировать через день. Время в пути составит около 35 часов.

В компании отметили также, что начиная с 18 июля поезда № 75/76 Симферополь - Екатеринбург и № 141/142 Екатеринбург - Симферополь будут ходить в два раза чаще.

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