В Приднестровье россияне остались без денег из-за запрета на карты Visa и Mastercard

КИШИНЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский проинформировал ОБСЕ о том, что власти Молдавии ограничивают права жителей региона в использовании международных платежных систем. Об этом он заявил в ходе состоявшейся во вторник в Тирасполе встречи с главой миссии ОБСЕ в Молдавии Клаусом Нойкирхом.

"Говоря о банковском взаимодействии, а именно об ограничениях в использовании международных платежных систем Visa и Mastercard, Красносельский отметил, что проблема лежит не только в экономической плоскости. Речь идет о социальной политике и нарушении прав человека. Особенно остро Тирасполь ощущает это в период карантинных ограничений - около 10 тыс. пенсионеров с российским гражданством не могут обналичить пенсии на территории Приднестровья", - говорится в сообщении пресс-службы лидера Тирасполя.

Ранее Приднестровье обратилось к России и другим посредникам на переговорах по урегулированию конфликта с просьбой способствовать решению проблемы проживающих в регионе российских граждан, которые в условиях карантина фактически остались без средств, так как не могут пользоваться банковскими картами Visa и Mastercard. В Тирасполе указывают, что ограничения на работу международных банковских карт в Приднестровье были введены в начале года властями Молдавии.

Из-за невозможности пользоваться на территории Приднестровья банковскими картами приднестровцы, в основном люди преклонного возраста, которые получали пенсии и переводы из России, эту проблему решали, выезжая за пределы республики и пользуясь банкоматами в Молдавии и на Украине. Сейчас сделать это невозможно в условиях введенных в связи с коронавирусом карантинных ограничений.