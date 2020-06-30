ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ снизил процентные ставки по рублевым вкладам. В массовом сегменте снижение составило от 0,1 до 1 процентного пункта, свидетельствуют данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Так, согласно данным агентства, максимальная ставка в массовом сегменте была снижена на 0,45 п. п., до 3,9%. По промо-вкладу снижение составило от 0,5 до 1 п. п. Максимальная ставка была понижена на 0,6 п. п., до 4,4%.

ТАСС направил запрос в пресс-службу банка.