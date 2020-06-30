СМИ: минторг США частично продлил действие преференциального режима для Гонконга

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Министерство торговли США во вторник частично продлило действие преференциального режима в отношении Гонконга для экспорта ряда товаров по 28 августа. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, компаниям в дальнейшем нужно будет получать лицензии, но партии товаров, которые на данный момент готовы к погрузке или уже в пути могут продолжать путь в пункт назначения. Ведомство предпринимает эти действия, потому что Китай принял законопроект о нацбезопасности в Гонконге, который "подрывает его автономию, и тем самым повышает риск того, что товары двойного назначения будут противозаконно перенаправлены".

В понедельник Минторг приостановил действие преференциального режима в отношении Гонконга. По словам министра торговли США Уилбура Росса, Вашингтон опасается, что значимые для обеспечения безопасности США технологии могут оказаться в руках Народно-освободительной армии Китая. Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о том, что Вашингтон прекращает с понедельника экспорт произведенной в США военной продукции и некоторых технологий двойного назначения в Гонконг.

Во вторник министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай рассматривает вмешательство других стран в дела Гонконга в ситуации с принятием закона о нацбезопасности попыткой воспрепятствовать развитию КНР. Во вторник Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Ряд стран, включая США, раскритиковал Пекин, утверждая, что принятие такого закона нарушает принцип "одна страна - две системы". Власти КНР в ответ призвали не вмешиваться во внутренние дела Китая.