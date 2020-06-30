Ventient внедрит аналитическое решение Onyx Insight для прогнозирования работы ветропарков

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Европейский энергопровайдер, специализирующийся на ветровой энергии, Ventient внедрит аналитическое решение Onyx Insight для прогнозирования необходимости профилактического ремонта своих электростанций. Новая система будет внедрена для 17 ветропарков компании, сообщило издание ReNews.

"Мы эксплуатируем один из старейших ветропарков в Великобритании, и до настоящего момента регулярный мониторинг уровня вибрации и компонентов трансмиссии не проводился. В итоге неполадки были обнаружены на поздней стадии прогрессирования механических повреждений, что потребовала проведения незапланированных ремонтных работ", - сказал инженер Ventient Мартин Вокс.

Технология Fleet Monitor, предложенная компанией Onyx Insight, была разработана, чтобы обеспечить возможность более эффективного подхода к техническому обслуживанию электростанций и снизить риски сбоев и неполадок. Программное обеспечение позволяет проводить регулярный мониторинг с помощью 4G-связи и облачных технологий, благодарю чему компания может выявить повреждения за 6-24 месяца до того, как будет необходимо приступить ремонтным работам.

Решение будет установлено для 17 ветропарков Ventient, на которые приходится более 300 ветряных турбин. Ранее компания успешно провела пилотный запуск проекта и подтвердила уровень качества и точности вычислений.