Кабмин утвердил правила использования контрафактного алкоголя в производстве антисептиков

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Конфискованный этиловый спирт и контрафактный алкоголь крепостью от 75% будет использоваться для производства антисептиков. Как сообщает в среду пресс-служба кабмина, подписано постановление правительства, определяющее правила такой работы.

"Конфискованный этиловый спирт, а также контрафактный алкоголь крепостью от 75% будет передаваться регионам для изготовления антисептиков", - говорится в сообщении. Предусматривается, что организации, которые хранят конфискованную продукцию, будут направлять ее на анализ в аккредитованные лаборатории. Если она будет признана пригодной для применения в качестве антисептика, ее бесплатно передадут регионам, направившим специальные запросы в Росалкогольрегулирование. "При этом органы власти на местах будут обязаны отчитываться перед службой, как используется конфискат", - отметили в кабмине.

Правила утверждены в дополнение принятому в июне закону. "Норму об использовании контрафактного алкоголя для изготовления антисептиков в него заложили, чтобы при необходимости увеличить объемы их производства, - напомнили в правительстве. - Это особенно важно в условиях распространения новой коронавирусной инфекции".