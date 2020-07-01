РЖД возобновляют курсирование поездов между Калининградом и Москвой и Петербургом

КАЛИНИНГРАД, 1 июля. /ТАСС/. РЖД с 1 июля возобновляют движение пассажирских поездов из Калининградской области на основную территорию страны и обратно. В среду первые составы отправятся из Калининграда в Санкт-Петербург и Москву транзитом через территории Литвы и Белоруссии после перерыва, связанного с пандемией коронавируса, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

Движение пассажирских поездов, связывающих Калининградскую область с другими регионами страны было остановлено с 6 апреля. Решение о возобновлении движения принято после обращений региональных властей в Минтранс РФ.

"1 июля первые после вынужденного перерыва пассажирские поезда отправятся в Санкт-Петербург и Москву, пока передвижение в них разрешено только жителям, имеющим регистрацию на территории области. Областное правительство работает над тем, чтобы снять эти ограничения", - сказал Лысков.

По данным Калининградской железной дороги, первый поезд и Калининграда в Санкт-Петербург отправится в 09:20 по местному времени (10:20 мск), фирменный поезд "Янтарь" отправится в Москву в тот же день в 13:03 (14:03 мск). Далее поезда будут курсировать три раза в неделю в Москву и обратно и два раза в неделю в Санкт-Петербург и в обратном направлении.

Правила для пассажиров

В РЖД отмечали, что при следовании поездов транзитом через территорию Литвы и Белоруссии на станциях литовских и белорусских железных дорог предусмотрены только технические остановки - посадка и высадка пассажиров осуществляться не будет. Кроме того, пересечь границу РФ в транзитных поездах, следующих в Калининградскую область и обратно, смогут только те пассажиры, которые имеют в паспорте гражданина РФ соответствующие отметки о регистрации по месту жительства на территории области. Пассажиры, оформившие билеты по загранпаспорту, отправляясь в поездку в Калининградскую область и обратно, должны иметь при себе гражданский паспорт, где указана регистрация.

Продолжает действовать нота Министерства иностранных дел Литвы об условиях упрощенного транзита для пассажиров российских поездов, в соответствии с которой в одном рейсе транзитом может проследовать ограниченное количество человек.

Спрос на Калининград

Ранее в администрации Калининградской железной дороги сообщили журналистам, что на поезда из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург и обратно продано более 1 тыс. билетов. При этом на 1 июля на поезд № 30 "Янтарь" Калининград - Москва куплено 78 билетов, на поезд №80 Калининград - Санкт-Петербург - 25 билетов, на дату отправления 2 июля на поезд №29 "Янтарь" Москва - Калининград - 98 билетов.

До настоящего времени главными воротами региона оставался калининградский аэропорт Храброрво, через автомобильные пункты пропуска через границы с Польшей и Литвой разрешено перемещение только грузового транспорта. В связи с возобновлением железнодорожного сообщения с областью с 1 июля на пункте пропуска Чернышевское на границе с Литвой в Калининградской области, а также на всех станциях и вокзалах вводится обязательная термометрия, проверка на наличие признаков ОРВИ приезжающих в регион.