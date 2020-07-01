МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Оборот немаркированных сигарет в России запрещается с 1 июля 2020 года. Соответствующее постановление правительства в феврале 2019 года подписал бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Эксперимент по маркировке табачной продукции в России начался 15 января 2018 года. С 1 марта 2019 года маркировка стала обязательной, а с 1 июля 2019 года был прекращен выпуск немаркированных сигарет.

По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который выступает оператором маркировки, в системе "Честный знак" уже зарегистрировано около 230 тыс. компаний, в том числе более 81 тыс. - участники оборота табачной продукции. К настоящему времени выдано около 16 млрд кодов, в том числе около 13 млрд - для пачек сигарет.

Позиция отрасли

Опрошенные ТАСС участники табачного рынка заявили о готовности работать в системе маркировки. "В "БАТ Россия" мы одни из первых табачных компаний внедрили маркировку еще с начала эксперимента в январе 2018 года. С 1 июля прошлого года все сигареты, произведенные "БАТ Россия", маркируются средствами идентификации", - заявил руководитель "БАТ Россия" по связям с госорганами Олег Барвин. По его словам, за этот период компания выпустила уже более 1,5 млрд маркированных пачек.

Компания JTI Россия также приняла участие в экспериментальном запуске цифровой маркировки сигарет еще в 2018 году и с апреля 2019 года производит для российского рынка на фабрике "Петро" в Санкт-Петербурге только маркированную цифровым кодом продукцию, сообщил директор по работе с органами государственной власти Василий Груздев. На второй производственной площадке фабрике "Донской Табак" такой переход произошел к 1 июля 2019 года. "На сегодняшний день у JTI не осталось запасов немаркированных сигарет", - заключил он.

Продукция компании "Филип Моррис Интернэшнл" в России маркируется цифровыми кодами Data Matrix еще с июля 2019 года, сообщил ее директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок аффилированных компаний Александр Мироненко. "Для целей маркировки мы переоборудовали наши производственные линии на фабриках, как российских, так и зарубежных, производящих продукцию, которая импортируется в Россию", - сообщил он. По его мнению, на 1 июля готовность к переходу на электронный документооборот торговых компаний, прежде всего, средней, мелкой оптовой торговли и несетевой розницы, будет на приемлемом уровне.

"В то же время мы приветствуем обсуждаемые сейчас поправки к постановлению правительства РФ, которые предоставляют возможность участникам оборота табачных изделий дополнительно промаркировать товарные остатки готовой продукции, изначально произведенной без нанесения маркировки, но введенной в свое время в оборот. Такое решение позволит всем участникам товаропроводящей цепи оставаться в правовом поле и избежать неоправданных потерь по продукции, которая на 1 июля этого года иначе оставалась бы нереализованной и должна была бы быть уничтожена", - добавил он.