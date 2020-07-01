Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России в июне вырос до 49,4 пункта

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июне 2020 года возрос до 49,4 пункта против 36,2 пункта месяцем ранее. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

"Поддержкой более мягкому общему сокращению стало возобновление роста производства в июне. Несмотря на умеренные темпы роста, они были самыми резкими с апреля 2019 года, поскольку предприятия вновь открылись и компании вернулись к работе", - говорится в обзоре.

В IHS Markit добавили, что число новых заказов выросло незначительно, а рост клиентского спроса связан с открытием предприятий. В то же время динамика количества экспортных заказов продолжала оставаться негативной, однако темпы снижения были минимальными по сравнению с показателями за апрель и май текущего года.

Несмотря на рост числа заказов, предприятия обрабатывающей промышленности продолжили сокращать количество рабочих мест по причине наличия свободных мощностей, а также уменьшения объемов работы. При этом производственные затраты предприятий выросли, а часть издержек была компенсирована за счет более высоких отпускных цен. В то же время темпы прироста тарифных платежей снизились до незначительных, пояснили в агентстве.

"Российский производственный сектор продемонстрировал признаки возобновления работы после пандемии COVID-19 в июне, так как объемы производства и новые заказы выросли впервые за год. Рост произошел в основном благодаря открытию предприятий и компаний клиентов, причем некоторые заказы поступили до эскалации эпидемии вируса. Тем не менее исторически приглушенные условия спроса и усилия по сокращению затрат вынуждали некоторые компании сокращать работников. Одновременно произошло замедление инфляции закупочных цен, а конкуренция и усилия по удержанию клиентов также привели к замедлению роста цен на выпускаемую продукцию", - подчеркнула экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в обзоре.