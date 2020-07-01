Добыча нефти в США стабилизировалась на уровне 11 млн баррелей в сутки

ТАСС, 1 июля. Объем добычи нефти в Соединенных Штатах за неделю с 20 по 26 июня не изменился и остался на уровне 11 млн баррелей в сутки, следует из материалов Управления энергетической информации Минэнерго США.

С середины марта добыча нефти в США снизилась на 16%, или 2,1 млн баррелей в сутки. На прошлой неделе она увеличилась впервые более чем за три месяца.

Хранилища нефти в Соединенных Штатах по состоянию на 19 июня были заполнены на 61% при максимальной вместимости 672,4 млн баррелей. При этом если в начале мая хранилища в Кушинге (штат Оклахома) были заполнены на 83%, то теперь - на 58% (43,6 млн баррелей).

Как ранее сообщало ведомство, коммерческие запасы нефти в США находятся на историческом максимуме - 541 млн баррелей - из-за снижения спроса на нефтепродукты.

Ранее управление понизило прогноз на 2020 год по добыче нефти в США на 1,11% - до 11,56 млн баррелей в сутки. Прогноз на 2021 год понижен до 10,84 млн баррелей в сутки.