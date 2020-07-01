Посол России сообщил, что загрузка топлива на реактор БелАЭС планируется в августе

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Загрузка ядерного топлива на первый энергоблок на Белорусской АЭС должна начаться в августе. Об этом заявил в среду посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Да, загрузку планируется начать в августе, но это еще не горячий пуск, есть также физический пуск и ввод станции в эксплуатацию, вот насчет ввода в эксплуатацию, то все эксперты сходятся на том, что это произойдет в следующем году", - сказал он.

Посол обратил внимание, что на данном этапе одним из важнейших шагов во взаимодействии с белорусскими партнерами является получение всего набора лицензий от Госатомнадзора Белоруссии. "Относительно недавно на объекте отработала делегация МАГАТЭ, и тот набор заключений, который сделали зарубежные специалисты, был очень позитивным. БелАЭС была оценена как безопасная и передовая станция. Это очень важно для руководства Белоруссии, для России, и для всего дела", - добавил Мезенцев.

По его мнению, БелАЭС - это "важнейший индикатор глобального экономического взаимодействия России и Белоруссии, который несравним со спорами, возникающими иногда между двумя странами".

"Белоруссия не просто станет страной мирного атома, для нее это возможность изменить свой внутренний национальный энергобаланс, стать потенциальным экспортером электроэнергии, обеспечить свою энергобезопасность и по-другому формировать прогноз экономического развития", - отметил посол.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Физический пуск первого энергоблока планировался на июль 2020 года. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура Росатома). Ядерное топливо на БелАЭС для первого энергоблока было завезено в мае текущего года. Ранее замминистра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк заявлял, что загрузка ядерного топлива на первом энергоблоке БелАЭС планируется в июле.