"Уралкалий" заинтересован в строительстве терминалов в Африке и Бразилии

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Производитель удобрений "Уралкалий" заинтересован в строительстве разгрузочных терминалов в Африке и Бразилии. Об этом генеральный директор компании Дмитрий Осипов сообщил в интервью газете "Коммерсантъ".

"Нужно несколько терминалов в разных местах. Поэтому мы заинтересованы в терминалах, расположенных и в других областях страны (Бразилии - прим. ТАСС), так что рассматриваем варианты", - сказал он. У компании есть разгрузочный терминал в Бразилии мощностью 350 тыс. в год, однако всего "Уралкалий продает в эту страну 2 млн тонн и считает нецелесообразным настолько расширять мощности одного терминала.

Осипов добавил, что компания рассматривает строительство терминалов в Африке, которую считает перспективным рынком.

По словам гендиректора "Уралкалия", компания рассчитывает произвести в 2020 году 11 млн тонн (11,1 млн тонн в 2019 году), отметив, что окончательная цифра будет зависеть от рыночной конъюнктуры. В России "Уралкалий" планирует продать около 2,7 млн тонн калия, сказал он.

Осипов также сообщил, что весной компания обратилась в правительство с просьбой продлить сроки действия специнвестконтрактов по Усть-Яйве и СКРУ-2.

Говоря о контракте с Китаем на 2020 год на поставки калия морем, который компания до сих пор не заключила, гендиректор отметил, что продаст в этом году несколько сотен тыс. тонн, которые завезли в Китай в конце 2019 года. "Уралкалий" также продолжает поставки по железной дороге в Китай.