Владимира Ерохина переизбрали главой совета директоров "Сургутнефтегаза"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Владимир Ерохин вновь избран председателем совета директоров "Сургутнефтегаза". Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее акционеры "Сургутнефтегаза" на годовом собрании утвердили совет директоров в прежнем составе.

Так, в совет директоров были переизбраны 9 человек - Владимир Ерохин, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, Александр Буланов, Николай Матвеев, Валерий Егоров, Георгий Мухамадеев, Иван Диниченко, Виктор Кривошеев и Илдус Усманов.

Основные направления бизнеса "Сургутнефтегаза" - разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти, газа и производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов газопереработки.