{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Владимира Ерохина переизбрали главой совета директоров "Сургутнефтегаза"

Ранее акционеры компании на годовом собрании утвердили совет директоров в прежнем составе

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Владимир Ерохин вновь избран председателем совета директоров "Сургутнефтегаза". Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее акционеры "Сургутнефтегаза" на годовом собрании утвердили совет директоров в прежнем составе.

Так, в совет директоров были переизбраны 9 человек - Владимир Ерохин, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, Александр Буланов, Николай Матвеев, Валерий Егоров, Георгий Мухамадеев, Иван Диниченко, Виктор Кривошеев и Илдус Усманов.

Основные направления бизнеса "Сургутнефтегаза" - разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти, газа и производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов газопереработки.

Теги
Россия
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля
Курс евро опустился до 79,63 рубля
Читать полностью