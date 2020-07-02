"Связной" и Delivery Club запустили в Москве экспресс-доставку техники

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. "Связной" и сервис доставки еды Delivery Club запустили доставку товаров из интернет-магазина ретейлера, говорится в сообщении компаний.

"Это первый опыт сотрудничества в России между ретейлером в сегменте высоких технологий и сервисом по доставке еды. Кроме того, для Delivery Club это первый опыт работы с партнерами в формате исключительно логистического сервиса: клиенты "Связного" будут делать заказы в интернет-магазине или в мобильном приложении ретейлера, Delivery Club будет отвечать только за их доставку", - говорится в сообщении.

Курьеры сервиса будут доставлять товары весом до 10 кг. Время доставки заказа из "Связного" не будет отличаться от обычного времени доставки блюд из ресторана и составит от 30 минут.

Сейчас сделать заказ в "Связном" с опцией доставки курьерами Delivery Club могут жители 12 районов Москвы, а в ближайшее время к доставке с помощью Delivery Club подключится весь город. В планах партнеров - расширение географии и подключение к логистической службе магазинов "Связной" во всех городах работы Delivery Club.

"С этого проекта начинается трансформация логистической службы Delivery Club, в результате которой она расширит пул своих партнеров за счет непродовольственных компаний. Сегодня мы работаем в более чем 70 городах страны, а наши процессы ориентированы на быстрое выполнение заказов", - отметил операционный директор Delivery Club Мухит Сейдахметов, слова которого приводятся в сообщении.

Как ожидает "Связной", новая услуга улучшит клиентский опыт на "последней миле" и откроет новые возможности для развития логистической сети ретейлера.

О компаниях

"Связной" - розничная сеть в сегменте высоких технологий и крупнейший онлайн-продавец смартфонов в России по числу собственных точек. У компании более 3,5 тыс. магазинов в 1 тыс. 200 городах России.

Delivery Club - сервис доставки готовой еды в России. Ежемесячно сервис выполняет свыше 3,5 млн заказов. По итогам 2019 г. выручка Delivery Club составила 4,46 млрд руб. Платформа объединяет 16 тыс. 300 ресторанов в 150 городах РФ. Собственная служба доставки работает в 70 городах.