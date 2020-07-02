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Бизнесменам на Ставрополье одобрили за месяц льготных кредитов почти на 4 млрд рублей

Заявки одобрили более 1,5 тыс. предпринимателям

ПЯТИГОРСК, 2 июля. /ТАСС/. Заявки более 1,5 тыс. предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавируса, на получение льготного кредита одобрены за месяц на Ставрополье. Общая сумма кредитов составит около 4 млрд рублей, сообщило журналистам в четверг управление по информполитике правительства региона.

"С 1 июня в регионе заработала программа возобновления деятельности предпринимателей пострадавших отраслей, в рамках которой выдаются кредиты на поддержку занятости под 2% с возможностью полного списания. С начала программы уже одобрено 1 545 заявок от ставропольского бизнеса на сумму 3,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кредит можно использовать как непосредственно на выплату зарплат, так и на рефинансирование или погашение ранее взятого беспроцентного зарплатного кредита.

По данным управления, конечная ставка для потребителей составит 2%, остальное субсидирует государство. Проценты не надо будет платить ежемесячно, они капитализируются. Срок погашения кредита - 1 апреля 2021 года.

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