Возобновлено производство холодильников под брендом "Саратов"

САРАТОВ, 2 июля. /ТАСС/. Саратовский "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ) возобновил производство холодильников под брендом "Саратов" после того, как в феврале производство было приостановлено из-за нерентабельности. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства промышленности и энергетики области.

Ранее власти сообщили, что саратовский завод закрывает производство холодильников "Саратов" из-за нерентабельности. Позже стало известно, что "СЭПО-ЗЭМ" сообщил о намерении сократить почти 1 тыс. сотрудников. После этого предприятие посетил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, в итоге было поручено принять меры для сохранения производства.

"По данным завода, 2 июля, на предприятии ООО "СЭПО-ЗЭМ" возобновляется производство легендарных холодильников "Саратов", - говорится в сообщении.

По данным министерства, за время приостановки производства обсуждались различные варианты возобновления выпуска холодильников "Саратов": как силами собственника, так и путем передачи линии по производству холодильников в аренду потенциальному производственному партнеру. В результате руководством "СЭПО-ЗЭМ" принято решение о запуске производства своими силами.

"Возобновление производства позволило сохранить легендарную марку и избежать высвобождения сотрудников", - отмечает пресс-служба.

С 1951 года СЭПО наряду с заводом ЗиЛ одним из первых в СССР начал выпуск бытовых холодильников, они экспортировались в том числе в Англию и Германию. В 1992-1999 годах холодильники на СЭПО не производились, к этому моменту заводом было выпущено около 15 млн холодильников. Производство было возобновлено в 1999 году.