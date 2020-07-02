МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Пользователи "Яндекс.Плюс" смогут открыть счет для накоплений при помощи платформы ВТБ Капитал Инвестиции, интегрированной в сервис. Об этом сообщили в пресс-службе IT-компании.

"В "Яндекс.Плюсе" появился счет для накоплений. Он подойдет тем, кто ищет альтернативу банковским вкладам и хочет обменивать валюту по курсу, близкому к биржевому. <...> Cервисом могут пользоваться клиенты любых банков: счет можно пополнить с карты или банковским переводом. Операции с финансами проводятся с использованием платформы ВТБ Капитал Инвестиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данный счет подойдет для вложений на разный срок. Те, кто хочет иметь возможность забрать деньги в любой момент, могут вложиться в фонд "Ликвидность" от ВТБ. По сравнению с вкладами до востребования, он может дать более высокую доходность.

"Те, кто готов вложить деньги на фиксированный срок - например, чтобы копить на квартиру, - смогут с помощью сервиса подобрать государственные облигации. Они отличаются высокой надежностью и широким выбором сроков вложения. Специальный калькулятор рассчитает доходность от вложений в конкретную облигацию к определенному сроку с учетом комиссий и налогов, а также построит график предстоящих выплат", - пояснили в компании.

Также на счету можно хранить деньги в долларах и евро, обмен валюты будет производиться по биржевому курсу с небольшой комиссией. Также через сервис теперь можно будет приобретать акции, фонды и облигации компаний, размещенных на Московской и Санкт-Петербургской биржах. До конца года пользователи счета для накоплений смогут покупать и продавать бумаги фонда "Ликвидность", а также государственные облигации без брокерской комиссии. До 30 июля комиссия за обмен валюты, а также за покупку и продажу любых других ценных бумаг составит всего 0,025%.