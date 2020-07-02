Кабмин выделит 2 млрд рублей на строительство кольцевой дороги Екатеринбурга

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Правительство России планирует выделить 2 млрд рублей на строительство и реконструкцию Екатеринбургской кольцевой автодороги. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании правительства России.

"Сегодня по указанию президента [РФ Владимира Путина] правительство выделит дополнительные средства в размере 2 млрд рублей на строительство и реконструкцию Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги, - отметил он. - Этот проект даст возможность разгрузить один из крупнейших транспортных узлов нашей страны и ускорить автомобильное сообщение. Выделенные средства позволят быстрее завершить стройку и ввести дорогу в эксплуатацию".

Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога проектной протяженностью 94,3 км строится с 1994 года. После ввода в эксплуатацию финального участка трассы и ее замыкания ЕКАД объединит в единый транспортный каркас федеральные дороги Пермь - Екатеринбург, подъезд к Екатеринбургу от автодороги "Урал", Екатеринбург - Шадринск - Курган и Екатеринбург - Тюмень.