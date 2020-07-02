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Пандемия коронавируса нового типа
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Песков назвал приоритетные задачи работы губернаторов

Речь идет о преодолении пандемии коронавируса и связанного с ней экономического кризиса

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Задачи преодоления пандемии коронавируса и связанного с ней экономического кризиса остаются приоритетными в работе губернаторов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Если говорить о задачах, связанных с эпидемией, то хотя ситуация и улучшилась настолько, чтобы не тормозить политическую жизнь в стране, все равно необходимость продолжения соответствующих мер предосторожности, поддерживания системы здравоохранения на должном уровне готовности никуда не исчезла. Это направление работы, безусловно, будет оставаться в приоритете", - сказал Песков.

Говоря об экономическом кризисе на фоне пандемии, представитель Кремля отметил, что "это также является и будет оставаться одним из приоритетов". "Несомненно, это также будет оставаться и приоритетом для президента в его работе", - добавил он.

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