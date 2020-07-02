"Россети" запустили автоматизированное дистанционное управление подстанцией в Калининграде

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Компания "Россети Янтарь", входит в группу "Россети", совместно с филиалом СО ЕЭС "Региональное диспетчерское управление энергосистемы Калининградской области" (Балтийское РДУ) успешно реализовала пилотный проект дистанционного управления оборудованием подстанции 110 кВ "Береговая" в Калининграде с применением автоматизированных программ переключений. Об этом сообщили в компании.

Новая технология повышает надежность и безопасность работы электросетевого комплекса за счет сокращения времени оперативных переключений в 5-10 раз по сравнению с их выполнением по голосовым командам оперативно-диспетчерского персонала.

"В конце мая совместно с Балтийским РДУ мы успешно провели натурные испытания системы. После ввода ее в промышленную эксплуатацию оперативный персонал центра управления сетями "Россети Янтарь" и диспетчеры Балтийского РДУ могут дистанционно, в автоматическом режиме, управлять основным оборудованием подстанции в соответствии с заданным алгоритмом действий", - сказал главный инженер компании "Россети Янтарь" Дмитрий Зубрицкий, слова которого приводятся в сообщении.

В рамках проекта модернизирована существующая автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП). Специалисты компании использовали передовые технические решения на основе отечественного оборудования и программного обеспечения с применением собственных волоконно-оптических каналов связи, что исключает риски, связанные с кибербезопасностью и возможным дистанционным вмешательством сторонних лиц в управление объектом.

Об автоматизированной программе переключений

Автоматизированная программа переключений - это представленная в виде компьютерного алгоритма последовательность действий при переключениях. Она обеспечивает выполнение переключений, посылая команды непосредственно в автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП) управляемого энергетического объекта.

Внедрение автоматизированного дистанционного управления оборудованием ПС 110 кВ "Береговая" позволяет повысить надежность работы и качество управления электроэнергетическим режимом Калининградской энергосистемы за счет сокращения времени производства оперативных переключений, снижения риска ошибочных действий диспетчерского и оперативного персонала, увеличения скорости реализации управляющих воздействий по изменению топологии электрической сети, сообщили в филиале Системного оператора ОДУ энергосистемы Северо-Запада.

Подстанция 110 кВ "Береговая" трансформаторной мощностью 50 МВА - энергообъект, построенный в рамках подготовки электросетевой инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 г., обеспечивает электроэнергией стадион "Калининград". Это единственная в Калининградской области подстанция закрытого типа.

О программе цифровизации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в частности, на дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.