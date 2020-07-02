Старшим вице-президентом "Норникеля" по вопросам окружающей среды стал Андрей Бугров

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Менеджмент "Норникеля" поддержал предложение совета директоров ввести должность старшего вице-президента по вопросам экологии и защиты окружающей среды. Эту должность займет старший вице-президент компании Андрей Бугров, говорится в сообщении "Норникеля".

"Менеджмент поддержал предложение совета директоров ввести должность старшего вице-президента, курирующего вопросы экологии и защиты окружающей среды. Эту должность займет Андрей Бугров, который работает в "Норникеле" с 2013 года и хорошо знаком с экологической повесткой компании", - отмечается в сообщении.

В Заполярном филиале "Норникеля" также будет введена должность заместителя директора по экологии.

"Сегодня мы сталкиваемся с более серьезными проблемами, актуальными для всех людей во всем мире - изменение климата и его влияние на арктический регион и нашу деятельность. Для решения этих проблем мы создали независимую целевую группу совета директоров по вопросам защиты окружающей среды. Мы будем использовать услуги независимых специализированных компаний и другие ресурсы, чтобы помочь в расследовании текущих проблем", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров "Норникеля" Гарета Пенни.

"Норникель" также намерен активизировать сотрудничество с российскими и зарубежными учеными и профильными организациями, занимающимися экологией Арктики и многолетней мерзлотой для совместного изучения мерзлоты и повышения безопасности промышленных операций в арктическом регионе, отметил Бугров.

Менеджмент компании представил членам совета директоров долгосрочную программу ликвидации последствий аварии и предложения по регулярному мониторингу состояния производственных объектов в связи с вопросами вечной мерзлоты и износом существующих фондов. По оценке "Норникеля", всего собрано более 90% разлившегося топлива после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта и в водоемы, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.