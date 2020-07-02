Tesla строит РНК-лаборатории для фармацевтической компании CureVac

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Американская компания Tesla занимается строительством лабораторий для германской фармацевтической фирмы CureVac, разрабатывающей методы лечения различных серьезных заболеваний на основе матричной РНК. Об этом в Twitter сообщил глава компании Илон Маск.

"В принципе, я думаю, что синтетическая РНК (и ДНК) обладает удивительным потенциалом. Tesla в качестве дополнительного вида деятельности занимается строительством РНК-лабораторий для CureVac и, возможно, других компаний", - написал Маск.

CureVac, насчитывающая 460 сотрудников, сосредоточена на создании вакцин против инфекционных заболеваний и лекарств от рака и редких болезней. В настоящее время фирма работает над вакциной против нового коронавируса совместно с Институтом разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI). В середине марта появилась информация, что США обещали CureVac крупную денежную сумму при условии, что новую вакцину получат только Соединенные Штаты. Как подчеркнули в CureVac, результаты первых клинических испытаний вакцины от COVID-19 компания планирует получить уже в течение лета.

Компания Tesla основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии переименована в Tesla. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

В среду эксперты телекомпании CNN отметили, что производитель электромобилей Tesla занял первое место в мире среди всех автомобилестроительных гигантов с самой высокой рыночной капитализацией. Стоимость одной ценной бумаги компании Илона Маска в середине дня возросла на 4%, достигнув почти $1120. Из-за этого рыночная капитализация предприятия приблизилась к 210 млрд долларов. По заключению CNN, Tesla таким образом обошла практически все 500 компаний, представленных в индексе S&P 500.

Сам основатель Tesla в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg занимает 20-е место. Суммарная стоимость принадлежащих ему активов превышает $46,9 млрд. Его основные инвестиции связаны с альтернативной электроэнергетикой и коммерческими космическими услугами.