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Пандемия коронавируса нового типа

В Амурской области на поддержку бизнеса и муниципалитетов направят 2,6 млрд рублей

По данным властей на конец июня, предприятия региона уже получили субсидии на общую сумму около 670 млн рублей, также выдано 125 беспроцентных кредитов на выплату заработной платы

ТАСС, 2 июля. Власти Амурской области предусмотрели в региональном бюджете 2,6 млрд рублей на поддержку предприятий и муниципалитетов в условиях пандемии. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов во время прямого эфира в Instagram в четверг.

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"Общий объем мер поддержки - 2,6 млрд рублей. Это только из областного бюджета", - сказал Орлов, уточнив, что средства предусмотрены на поддержку малых и средних предприятий, пострадавших от введенных из-за пандемии ограничений, а также для муниципалитетов, которые недополучат доходы от налогов из-за их снижения для бизнеса.

По данным областного правительства, предпринимателям выдаются микрозаймы, предоставляются региональные гарантии. По данным на конец июня, субсидии малым и средним предприятиям составили около 670 млн рублей. Что касается федеральных мер, то в Приамурье выдано 125 беспроцентных кредитов на выплату заработной платы - это около 240 млн рублей, льготные кредиты на возобновление деятельности бизнеса - 638 млн. Почти 400 млн рублей направлено на субсидии на выплату заработной платы и решение других неотложных задач. Отсрочка по арендным платежам составила 16 млн рублей.

"Мы регулярно с бизнесом встречаемся по видеосвязи, у нас 100 млн рублей заложено на субсидии в размере 200 тыс. на одно предприятие. Из критериев - снижение выручки на 30%. 25 млн уже распределено, если будет не хватать - добавим еще, на погашение задолженностей по зарплатам и ЖКХ", - сказал Орлов.

В настоящее время в регионе разрешена работа предприятий торговли, парикмахерских, при определенных условиях разрешена работа гостиниц, кафе и ресторанов на части территории, музеев и библиотек, игровых комнат и аттракционов, с 10 июля летние веранды кафе откроют в Благовещенске.

Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 1 765 случаев заражения коронавирусом, более 700 выздоровели, умерли 11 человек.

Теги
РоссияАмурская областьОрлов, Василий АлександровичПандемия коронавируса нового типа
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