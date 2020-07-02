В Амурской области на поддержку бизнеса и муниципалитетов направят 2,6 млрд рублей

ТАСС, 2 июля. Власти Амурской области предусмотрели в региональном бюджете 2,6 млрд рублей на поддержку предприятий и муниципалитетов в условиях пандемии. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов во время прямого эфира в Instagram в четверг.

"Общий объем мер поддержки - 2,6 млрд рублей. Это только из областного бюджета", - сказал Орлов, уточнив, что средства предусмотрены на поддержку малых и средних предприятий, пострадавших от введенных из-за пандемии ограничений, а также для муниципалитетов, которые недополучат доходы от налогов из-за их снижения для бизнеса.

По данным областного правительства, предпринимателям выдаются микрозаймы, предоставляются региональные гарантии. По данным на конец июня, субсидии малым и средним предприятиям составили около 670 млн рублей. Что касается федеральных мер, то в Приамурье выдано 125 беспроцентных кредитов на выплату заработной платы - это около 240 млн рублей, льготные кредиты на возобновление деятельности бизнеса - 638 млн. Почти 400 млн рублей направлено на субсидии на выплату заработной платы и решение других неотложных задач. Отсрочка по арендным платежам составила 16 млн рублей.

"Мы регулярно с бизнесом встречаемся по видеосвязи, у нас 100 млн рублей заложено на субсидии в размере 200 тыс. на одно предприятие. Из критериев - снижение выручки на 30%. 25 млн уже распределено, если будет не хватать - добавим еще, на погашение задолженностей по зарплатам и ЖКХ", - сказал Орлов.

В настоящее время в регионе разрешена работа предприятий торговли, парикмахерских, при определенных условиях разрешена работа гостиниц, кафе и ресторанов на части территории, музеев и библиотек, игровых комнат и аттракционов, с 10 июля летние веранды кафе откроют в Благовещенске.

Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 1 765 случаев заражения коронавирусом, более 700 выздоровели, умерли 11 человек.