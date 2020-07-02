ВЭБ выставил на аукцион права по кредитам компаний ГК "Евроцемент" на 7,2 млрд рублей

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ выставил на аукцион права требований по кредитам к компаниям "Мордовцемент" и "Невьянский цементник" (входят в ГК "Евроцемент") на общую сумму 7,2 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

"ВЭБ.РФ выставил на аукцион права (требования) к компаниям АО "Мордовцемент" и АО "Невьянский цементник (входят в ГК "Евроцемент") по кредитам на общую сумму в 7,2 млрд рублей, а также к компаниям группы, предоставившим обеспечение по обязательствам указанных заемщиков. Так, в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитам в залог ВЭБ.РФ оформлено поручительство компаний ГК "Евроцемент", в числе которых - поручительство АО "Евроцемент групп", являющегося основным владельцем большинства производственных компаний, входящих в ГК "Евроцемент", - отмечается в сообщении.

Также в залоге у ВЭБ.РФ по указанным кредитам находятся объекты движимого и недвижимого имущества, отметили в госкорпорации. Ранее ВЭБ.РФ приобрел права по кредитам этим компаниям у Связь-банка.

Как пояснил старший вице-президент блока по работе с активами ВЭБ.РФ Сергей Фролов, права требований выставили на торги из-за ненадлежащего исполнения кредитных обязательств перед ВЭБ. "В адрес заемщиков и лиц, предоставивших обеспечение по кредитным договорам, направлены соответствующие уведомления. В настоящий момент ВЭБ.РФ проводит мероприятия, направленные на реализацию прав к упомянутым компаниям. Продажа прав осуществляется путем открытого аукциона на повышение в электронной форме", - добавил Фролов, слова которого приведены в сообщении ВЭБ.

В госкорпорации также напомнили, что ранее ВЭБ.РФ подал заявления в суд о признании компаний "Мордовцемент" и "Невьянский цементник" банкротами. Однако заявления были возвращены ВЭБ.РФ, так как, по мнению судов, на указанные компании распространяется мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов на шесть месяцев. ВЭБ.РФ, в свою очередь, подал апелляционные жалобы, а также при необходимости намерен обжаловать судебные акты в кассационной инстанции.