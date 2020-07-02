США сняли санкции со связанных с Венесуэлой четырех компаний и их нефтяных танкеров

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов исключили из своих черных списков связанные с Венесуэлой четыре компании и их нефтяные танкеры. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Министерства финансов США.

В частности, речь идет о крупном нефтяном танкере Seahero под флагом Багамских островов, а также о Voyager (под флагом Маршалловых Островов), Delos Voyager (под флагом Панамы) и Euroforce (под флагом Либерии).

Санкции также были сняты и с компаний, которым принадлежат эти танкеры. Из черного списка были исключены владелец Seahero Adamant Maritime, владелец Voyager Sanibel Shiptrade, владелец Delos Voyager компания Delos Voyager Shipping и владелец Euroforce Romina Maritime. В начале июня американская нефтегазовая компания Chevron подтвердила, что один из арендованных ей нефтяных танкеров Seahero попал под санкции США, введенные из-за поставок топлива в Венесуэлу.