РЖД будут размещать последующие выпуски "вечных" облигаций по мере необходимости

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Последующие выпуски бессрочных облигаций РЖД буду осуществляться по мере необходимости, сообщил ТАСС замминистра транспорта Владимир Токарев.

"Последующие выпуски облигаций будут осуществляться по мере возникновения необходимости, с целью непрерывного финансирования реализуемых инфраструктурных проектов развития железнодорожной инфраструктуры", - отметил он.

Токарев добавил, что около 350 млрд рублей, полученных от размещения облигаций, будут направлены на реализацию инвестиционных проектов РЖД, еще 20 млрд рублей - на инвестпрограмму дочерней Федеральной пассажирской компании.

В начале июня ЦБ зарегистрировал программу и проспект бессрочных облигаций РЖД объемом до 370 млрд рублей в начале июня. Инвестпрограмма холдинга на 2020 год составляет 642 млрд рублей.