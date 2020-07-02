Рынок акций России 2 июля уверенно вырос вслед за мировыми площадками и нефтью

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг уверенно вырос и отыграл потери вторника на фоне позитивной динамики мировых индексов и цен на нефть. Так, индекс Мосбиржи подрос на 1,66% - до 2788,79, индекс РТС - на 2,94%, до 1248,28 пункта.

Нефть Brent подорожала на 1,48% - до $42,56 за баррель.

Эти факторы поддержали российскую валюту. По состоянию на 19:33 мск доллар снизился на 1,14% - до 70,46 рубля, евро - на 1,7%, до 79,14 рубля.

Ход торгов

В четверг российские индексы открылись вверх, после чего продолжили активно повышаться благодаря ускорению роста глобальных фондовых индикаторов и нефтяных котировок.

"В Европе к вечеру основные индексы прибавили в пределах 3%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P 500 подтянулись на 0,8% и 0,7% соответственно", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Позитивным фактором стало заявление BioNTech и Pfizer об успешных предварительных испытаниях вакцины от коронавируса. Кроме того, опубликованные накануне статданные превзошли прогнозы и дали надежду на более быстрое восстановление мировой экономики.

"Это прежде всего индексы деловой активности в промышленности США, Китая, еврозоны, и более сильные, чем ожидалось, данные по американскому рынку труда за июнь", - уточняет инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Локальную поддержку ценам на нефть оказало снижение запасов сырья в США за минувшую неделю (-7,2 млн баррлей при прогнозе -0,71 млн баррелей).

При этом рынки проигнорировли существенные риск-факторы: отсутствие устойчивого спада пандемии COVID-19, возобновление протестов в Гонконге из-за принятого на днях Китаем закона о национальной безопасности, а также активизация в этой связи санкционной риторики со стороны Вашингтона, подчеркивает Бахтин.

Лидерами российских торгов выступили акции "Магнита", рост которых превысил 4%. Хуже рынка торговались бумаги "Аптеки 36 и 6" и "Мосэнерго", потерявшие 1,8% и 1,5% соответственно.

Прогнозы экспертов

В пятницу, 3 июля, ожидается пониженная активность игроков на российском рынке, что будет связано с выходным в США, отмечает Зварич из Промсвязьбанка.

Бахтин из "БКС Премьер" не исключил, что фокус внимания инвесторов может снова сместиться на тревожные факторы и аппетит инвесторов к риску несколько скорректируется.

По оценкам "БКС Премьер", в пятницу индекс Мосбиржи может сформироваться в диапазоне 2720-2800 пунктов, курс доллара - в пределах 69,8-70,7 рубля.