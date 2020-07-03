Реконструкция железнодорожного вокзала в Улан-Удэ завершится в августе 2020 года

УЛАН-УДЭ, 3 июля. /ТАСС/. Реконструкция железнодорожного вокзала в Улан-Удэ, начавшаяся в 2018 году, завершится в августе 2020 года. Об этом сообщили в министерстве транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

Президент России Владимир Путин в конце июня поручил правительству РФ проработать предложения по широкому использованию инструментов долгосрочного финансирования развития инфраструктуры. В частности, речь шла о поддержке планов компании РЖД по инфраструктурному развитию.

"Вокзал после реконструкции будет открыт в августе 2020 года", - сообщили в республиканском Минтрансе.

Обновление вокзального комплекса в Улан-Удэ началось осенью 2018 года, чуть позже намеченного срока - после длительного прохождения госэкспертизы. Работы проводились в несколько этапов, была произведена реконструкция здания, затем - обновление платформ и виадуков. Общая стоимость проекта - 950 млн рублей, реконструкция затронула залы ожидания, комнаты отдыха, технические помещения, привокзальную территорию. Кроме того, вокзал сделали полностью адаптированным для граждан с особенностями здоровья и маломобильных людей.

Вокзал в Улан-Удэ был построен в 1937 году. На протяжении длительного периода времени там не проводился капитальный ремонт, объект не отвечал требованиям современного вокзального комплекса столицы субъекта РФ. Станция Улан-Удэ расположена на 5641-м километре Транссибирской магистрали. На ней ежегодно обслуживают более 500 тыс. пассажиров, в пригородном сообщении - около 80 тысяч. Суточный пассажиропоток превышает 1,7 тыс. человек.

В рамках инвестиционной программы Восточно-сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД) в 2020 году на Транссибирской магистрали на территории Бурятии также планируется завершение реконструкции моста через реку Селенга на участке Иркутск - Улан-Удэ, реконструкция станции Новая и реконструкция станции Онохой.