Индекс деловой активности в сфере услуг России в июне вырос до 47,8 пункта

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в июне 2020 года вырос до 47,8 пункта против 35,9 пункта в мае. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

"Индекс IHS Markit российской сферы составил 47,8 балла к завершению второго квартала, заметно превысив майский показатель 35,9 балла. Спад деловой активности в целом был скромным и замедлился до самого медленного за текущий четырехмесячный период сокращения. Более низкие показатели обычно связаны с исторически слабым спросом клиентов после вспышки коронавирусной болезни 2019 (COVID-19)", - говорится в обзоре.