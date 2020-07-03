Недополученная выручка РЖД и ж/д операторов в марте - июне могла превысить 73,2 млрд руб

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Недополученная выручка РЖД и железнодорожных операторов могла за прошедший месяц составить 16,4 млрд рублей, за март - июнь достичь 73,2 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Института проблем естественных монополий (ИПЕМ).

Экспресс-оценка проводилась экспертами на основе публичной информации РЖД о динамике погрузки за июнь 2020 года и в сравнении с показателями 2019 года. По данным перевозчика, в прошедшем месяце погрузка на сети железных дорог составила 97,1 млн тонн, что на 4,1% ниже показателя аналогичного месяца прошлого года.

По расчетам ИПЕМ, объем снижения выручки РЖД в июне 2020 года от сокращения груженых вагоноотправок составил не менее 3,8 млрд рублей, порожних - 1,2 млрд рублей. Потери операторов от снижения погрузки оцениваются ИПЕМ в сумму не менее 1,7 млрд рублей, от снижения ставок - в 9,7 млрд рублей. Общий объем недополученной выручки оценивается в 16,4 млрд рублей. По сравнению с периодом пика потерь (апрель 2020 года) этот показатель снизился на 29%, в том числе на 44% для РЖД и на 19% для операторов.

"Как и ожидал ИПЕМ, смягчение мер противодействия коронавирусу привело к позитивным сдвигам в экономической ситуации. Несмотря на продолжающееся падение погрузки, масштабы потерь сокращаются второй месяц подряд", - прокомментировал заместитель генерального директора ИПЕМ Владимир Савчук, слова которого приводятся в пресс-релизе.