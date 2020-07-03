"Уральские авиалинии" перевезли в июне на эвакуационных рейсах более тысячи пассажиров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" в течение июня совершила семь эвакуационных рейсов в Россию и из нее и перевезла более 1 008 человек, сообщили в пресс-службе "Уральских авиалиний" в пятницу.

Из-за пандемии Россия с 27 марта закрыла международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" в июне выполнила семь эвакуационных рейсов в Армению, Норвегию, Таджикистан, Узбекистан, а также из Бангладеша, ОАЭ, Таджикистана в города России. Было перевезено 1 008 пассажиров. Среди них иностранные граждане, которые были вывезены из РФ, и россияне, которые вернулись домой", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что всего за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года авиакомпания выполнила 51 вывозной рейс и перевезла 7 388 пассажиров. Большинство вывозных рейсов выполнено из Индии, Таиланда, ОАЭ в российские города: Екатеринбург, Новосибирск, Уфу, Казань, Нижний Новгород, Самару и другие. На данный момент ожидают эвакуации из-за рубежа еще порядка 50 000 россиян.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров. Она эксплуатирует 48 авиалайнеров на условиях операционного лизинга.