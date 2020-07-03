Путин в ближайшее время обсудит с кабмином доработанный нацплан по экономике

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время обсудит с правительством доработанный общенациональный план по восстановлению экономики. Об этом журналистам сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Анализ плана продолжается и в ближайшее время будут соответствующие мероприятия у президента вместе с правительством", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, вступил ли этот план в силу.

При этом Песков подчеркнул, что работа правительства над документом ведется давно и кабмин "работает уже над реализацией положений этого плана, потому что нынешняя беспрецедентная ситуация "не терпит промедления".